Pakistan için toplanan yardım malzemeleri yola çıktı

Meydana gelen sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş ülke Pakistan'a geçen hafta Çorum'dan gönderilen 16 ton unun ardından bugün de gıda ve hijyen kolisi taşıyan 4 araç yola çıktı.

Meydana gelen sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş ülke Pakistan'a geçen hafta Çorum'dan gönderilen 16 ton unun ardından bugün de gıda ve hijyen kolisi taşıyan 4 araç yola çıktı.

Tarihinin en büyük doğal felaketini yaşayan Pakistan'a destek olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Çorum'dan önceki gün gönderilen 16 ton unun ardından bugün de kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve yardımsever Çorum halkımızın katkılarıyla toplanan 2 bin 702 gıda ve 402 hijyen kolisinden oluşan yardım malzemeleri, Pakistan'a gönderilmek üzere 2 tır ve 2 kamyon ile Ankara'ya gönderildi. - ÇORUM