Özlem Esmergül, erkek arkadaşı Serhat Kılıç’ı gözyaşları içinde uğurladı

İstanbul'da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Erkek arkadaşı Serhat Kılıç'ın tabutuna karanfiller bırakan Özlem Esmergül, gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

İstanbul'da 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende, aralarında Ertan Saban, Birol Güven, Bennu Yıldırımlar, Mahir İpek, Ahmet Mümtaz Taylan, Selim Bayraktar, Emre Karayel, Barış Falay, Alina Boz, Umut Evirgen, Özlem Esmergül, Barış Falay, Ayça Bingöl, Tolga Sarıtaş, Serkan Keskin, Meriç Aral, Hazar Ergüçlü, Ayşe Tunaboylu'nun da olduğu birçok ünlü isim yer aldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, bazı sanatçıların birbirlerine sarılarak ağladıkları görüldü. Törenin sonunda sanatçılar ve yakınları tabuta çiçekler bıraktı. Özlem Esmergül de erkek arkadaşı Serhat Kılıç'ı gözyaşları içinde andı. Özlem Esmergül, Kılıç'ın tabutuna karanfiller bıraktı. Kılıç'ın babasının da oğluna veda ederken yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiği görüldü.

"Çok değerli bir abimizdi"

Ünlü oyuncu Alina Boz, Kılıç'ın vefatının zamansız olduğunu belirterek, "Çok değerli bir abimizdi. Değerli bir sanatçıydı ve müzisyendi. Gidişi hepimizi çok üzdü. Bir daha onu sahnelerde göremeyecek olmak, neşesini göremeyecek olmak çok zamansız oldu" dedi. Boz'un erkek arkadaşı yapımcı Umut Evirgen de "Benim de beraber çalışma fırsatım olmuştu. Çok yetenekli, çok sevdiğimiz bir abimiz, kardeşimizdi üzgünüz" şeklinde konuştu.

"Çok sıra dışı bir yetenekti"

Törene katılan ünlü oyuncu Songül Öden de, Kılıç'ın sıra dışı bir yetenek olduğunu belirterek, "Çok erken bir kayıp. Ne diyebileceğimi bilmiyorum, çok üzgünüm. Çok sıra dışı bir yetenekti. Hayatımda onun gibi birini tanımadım. Onun bir benzeri yok. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Törene katılan isimler arasında yer alan Barış Falay, Kılıç'ın kaybının erken bir kayıp olduğunu söyleyerek, "Üzgünüz çok erken bir arkadaşımızı kaybettik. Saygı duyduğumuz ve sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik. Umarım sizler de aynı saygı ve hürmetle yaklaşırsınız. Emekçi insanlarız hepimiz. O yüzden sizlerden saygı bekliyoruz. Bir genç ölümü oldu. O yüzden dayanması daha zor. Sabır göstermek daha zor tüm sevenlerine sabır diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı