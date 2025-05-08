ÖZKAR Özel Eğitim Merkezi'nden TÜBİTAK Projeleri İle Bilim Fuarı

ÖZKAR Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel ihtiyaçlı öğrencilerin hazırladığı projeler yoğun ilgi gördü.

ÖZKAR Özel Eğitim Merkezi; özel öğrencileriyle birlikte geliştirilen projeler, TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Kabul edilen projeler ise Bilim Fuarı'nda görücüye çıktı. Fuara katılanlar; özel öğrenci ve danışmanları tarafından yapılan projeleri gezerek bilgiler aldı. Okul hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Bülent Köseoğlu; "ÖZKAR Özel Eğitim Uygulama Okulu 4006 TUBİTAK Proje'mizde öğrencilerimizin rahatlamasını, rehabilite olmasını, dış dünyaya açılmasını, sosyalleşmesini, normalleşmesini amaçlamaktayız. Bu anlamda birçok projemiz var; TÜBİTAK 4006 bu projelerimizden biri. Devamında yine özel eğitim annelerine özel bir program yapıyoruz, Anneler günü kutlaması gerçekleştireceğiz. Yine 10-16 Mayıs engelliler Haftası dolayısıyla önümüzdeki hafta 5 gün farklı mekanlarda farklı etkinliklerimiz var. İnşallah tüm vatandaşlarımızdan, özel eğitim ailesine destek vermelerini rica ediyoruz" dedi.

Okul tarafından 6 proje gerçekleştirdiklerini kaydeden Köseoğlu, "Bugünkü etkinlikte 16 projemiz var, her biri farklı projeler. 2018-2019 eğitim öğretim yılında başvurmayı düşündük. Kafalarımızdaki engeli kaldırdığımızda engelsiz bir yaşam bizleri beklemekte. Bu şekilde motivasyonla başladık. O yıl başvurduğumuz proje kabul edildi ve teşekkür telefonu aldık. Ağır zihinsel engelli, ağır otizmli bir okulun TÜBİTAK projesine başvurması, bilim fuarı yapması Türkiye'de çığır açacak ve diğer okulları cesaretlendirecek bir adımdı. bu anlamda ekibimle, öğrencilerimle, velilerimle gurur duyuyorum. 2018-2019'dan bu yana 6 proje gerçekleştirmişiz ve her yıl başvuruyoruz. Bu tür projelere az diye bakmayacağız, bizim önümüzde küçük taşlarla büyük bir yolun inşası şeklinde cereyan etmekte" ifadelerini kullandı.

Bilim Fuarı'na Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, eğitmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - KAYSERİ