Özgür Özel, Tepebaşı'nda Yaşayan Depremzedeleri Ziyaret Etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tepebaşı Belediyesi’nin Melih Savaş Yaşam Köyü’nde misafir ettiği depremzedeleri ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tepebaşı Belediyesi'nin Melih Savaş Yaşam Köyü'nde misafir ettiği depremzedeleri ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile birlikte Melih Savaş Yaşam Köyü'nde konuk edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Özel, burada depremzedelerle sohbet etti. Depremzede vatandaşlar, depremlerin yaşandığı 6 Şubat gününden bu yana Tepebaşı Belediyesi'nin her ihtiyaçlarında yanlarında olduğunu belirterek Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. Özgür Özel de depremzede vatandaşların yanında olduğu için Ataç'a ve Eskişehir halkına teşekkür etti.