Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Arayarak Başsağlığı Diledi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nu kaybeden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak başsağlığı diledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nu kaybeden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nu kaybetmesi üzerine kendisini aradı. Adil Kılıçdaroğlu'na rahmet dileyen Özel, Kılıçdaroğlu ailesine de başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel