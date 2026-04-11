Özgür Özel'in Nevşehir mitingine pankart damga vurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Nevşehir'de düzenlediği mitingde bir binaya asılan pankart, katılımcıların dikkatini çekti. Pankartta yer alan ifadeler mitinge damga vurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Nevşehir'de düzenlediği mitingde açılan pankart dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip çıkıyor" mitingi kapsamında Nevşehir'de Milli İrade Caddesi'nde vatandaşlara hitap etti. Özel'in konuşma yapmak üzere kürsüye çıkmasının ardından, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından yüksek bir binaya asılan pankart mitinge damga vurdu.

Özel'in konuşma yaptığı kürsünün tam karşısında bulunan binanın camına asılan pankartta, "Özgür burası Nevşehir. Sizde Silivri'nin arsızları. Uşak'ın pavyonları, bizde yiğitlerimizin düşmana akınları, Reisin Gürlek aslanları meşhurdur" ifadeleri yer aldı.

Pankart çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
