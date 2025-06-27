Özer, "Yalova'daki kamu çalışanlarının sorun ve taleplerini ilettik"

Özer, 'Yalova'daki kamu çalışanlarının sorun ve taleplerini ilettik'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Memur-Sen İl Başkanı Halil İbrahim Özer, Ankara'da bir takım temaslarda bulundu.

Yalova Memur-Sen İl Başkanı Halil İbrahim Özer, Ankara'da bir takım temaslarda bulundu.

Yalova Memur-Sen İl Başkanı Halil İbrahim Özer, Memur-Sen'in 30. Yıl Vefa Programı çerçevesinde Ankara'da bir dizi programa katıldı. Programlar çerçevesinde ilk olarak, Memur-Sen'in önceki genel başkanlarının da davet edildiği 'Vefa Yemeği'ne katılan Özer, burada sendikal geçmişe yönelik anlamlı bir buluşmada yer aldı. Vefa programının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen, çok sayıda bakan ve milletvekilinin de katıldığı özel programa iştirak eden Özer, Memur-Sen camiasını temsilen Yalova'yı Ankara'da temsil etti. Ankara temasları kapsamında ayrıca, toplu sözleşme süreci öncesinde gerçekleştirilen 42. Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı ile Sağlık Sen 7. Dönem 10. Başkanlar Kurulu Toplantısına katılım sağlayan Özer, burada önemli değerlendirme ve istişarelerde bulundu.

Ziyaret süresince Yalova'daki kamu çalışanlarının sorun ve taleplerini, genel merkeze, ilgili bakanlıklara, milletvekillerine ve bürokratik yetkililere ileten İl Başkanı Halil İbrahim Özer, bu taleplerin takipçisi olacağını vurguladı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

Kahreden kaza! 14 yaşındaki Azra feci şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Eskişehir'de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

Haber alınamıyordu, cansız bedeni bulundu
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak

İsrailli bakan resti çekti: Bu olursa İran'a tekrar saldıracağız
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi

115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.