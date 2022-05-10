Özel öğrenciler şenlikte gönüllerince eğlendi

KARAMAN (İHA) - Karaman'da "Özel Eğitim Bahar Şenliği" düzenlendi. Şenlikte özel öğrenciler organize edilen çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenirken, renkli görüntüler yaşandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle "Özel Eğitim Bahar Şenliği" düzenlendi. "Hayatı paylaşmak için engel yok" sloganı ile Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleşen şenliğe Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile daire müdürleri ve davetliler katıldı. Vali Işık, etkinlikler öncesi beraberindekilerle birlikte şenliğe katılan aileler ve çocuklarıyla tek tek görüşerek sohbet edip fotoğraf çektirdi. Vali Işık, tamamını engellilerin oluşturduğu mehter takımının üyeleriyle de sohbet ederek, bir süre marşları dinledi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, özel eğitim gören çocuklar ve ailelerinin gününü kutlayarak, "Onlarla birlikte çeşitli etkinlikler yapıyoruz, kaynaşıyoruz çok güzel bir gün yaşıyoruz. Ben bu etkinliği düzenleyen başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliklere yıl içerisinde devam edeceğiz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından şenlik farklı spor etkinlikleriyle devam etti. Etkinlikler uçurtma şenliği ile sona erdi. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel