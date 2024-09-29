Üye Girişi
Haberler

Özel İmperial Hastanesi Yönetimi Jandarma Komutanı'nı Ziyaret Etti

Özel İmperial Hastanesi Yönetimi Jandarma Komutanı'nı Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, İşletme Müdürü Saadet Gülbay ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Sema Küçükosman, yeni atanan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın'a 'Hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, İşletme Müdürü Saadet Gülbay ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Sema Küçükosman görevine yeni atanan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi ve beraberindekiler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın'a yeni görevinde başarılar dilerken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ise Özel İmperial Hastanesi yönetimine ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halkla İlişkiler Yerel Haberler Mehmet Çelebi Murat Yakın Tuğgeneral Politika Jandarma Güvenlik Sağlık Yerel

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

Bakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı

Büyük hata pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });