Özel Halk Otobüsü ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Özel Halk Otobüsü ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
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Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında özel halk otobüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Özel halk otobüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'da özel halk otobüsü ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nurettin Şen yönetimindeki 43 H 0273 plakalı özel halk otobüsü ile Hilmi Kızmaz yönetimindeki elektrikli bisiklet Paşam Sultan Mahallesi Hürriyet Caddesinde çarpıştı. Kazada özel halk otobüsü şoförü Nurettin Şen, otobüste yolcu olarak bulunan Nazife Ravza Benli ile Mustafa Pamuk yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel
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