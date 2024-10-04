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Özel Eğitim Öğrencilerine Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Özel Eğitim Öğrencilerine Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği
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Hisarcık Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, özel eğitim sınıfı öğrencilerine sokak ve kümes hayvanları tanıtıldı. Öğrenciler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde hayvanların ekosistemleri ve korunmaları hakkında bilgiler edindi.

Hisarcık Atatürk İlkokulunda "Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinlikleri çerçevesinde Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine yönelik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne düzenlenen gezide sokak ve kümes hayvanları tanıtıldı.

Atatürk İlkokulunda 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde farkındalık oluşturmak, yerinde, yaşayarak yeni bilgiler edinmek amacıyla Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri Okul Müdürü Pelin Solak, Özel Eğitim Öğretmenleri Nihat Koçer, Şeyma Koç ve Elif Erdoğan nezaretinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince özel öğrencilere müdürlük bahçesindeki kaz, tavuk, güvercin, köpek, kuzu, bıldırcın ve hindi gibi hayvanlar tanıtıldı. Ayrıca hayvanların hangi ekosistemde yaşadığı, insanlara günlük yaşamda ne gibi faydalar sağladığı, hayvanları neden korumamız ve nasıl davranılması gerektiği konularında bilgiler verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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