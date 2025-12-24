Haberler

Özel eğitim öğrencileri BŞEÜ' de bilimle buluştu

Özel eğitim öğrencileri BŞEÜ' de bilimle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen bilim atölyesi etkinliğinde, özel eğitim öğrencileri üniversiteyi ziyaret ederek Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı'nda uygulamalı bilim deneyimleri yaşadı. Etkinlik, öğrencilerin akademik dünyaya dair farkındalık kazanmalarını sağladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) düzenlenen bilim atölyesi etkinliği kapsamında, özel eğitim öğrencileri bilimle buluştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü koordinasyonunda, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliği ve Fen Fakültesi öncülüğünde gerçekleştirilen Bilim Atölyesi Proje Etkinliği kapsamında özel eğitim öğrencileri üniversiteyi ziyaret etti. Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hayvan Deneyleri Laboratuvarını gezdi. Laboratuvar ortamında yapılan uygulamalı çalışmalarda öğrenciler mikroskop kullanarak canlı organizmaları gözlemledi. Prof. Dr. Dilek Ünal rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin bilimsel meraklarını artıran öğretici bir deneyim sundu. Laboratuvar ziyaretinin ardından öğrenciler, Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü refakatinde üniversite kütüphanesini gezdi. Ziyaret sırasında öğrencilerin üniversite ortamını yakından tanımaları ve akademik yaşama dair farkındalık kazanmaları sağlandı. Rektörlük tarafından planlanan program, uyumlu ve verimli bir şekilde tamamlanırken, geziye Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Şener Yeni ile öğretmenler de eşlik etti. Etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin erken yaşta bilimle tanışmalarına ve üniversite deneyimi kazanmalarına katkı sundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemiz, toplumun her kesimi için bilimi erişilebilir kılmayı önemsiyor. Özel eğitim öğrencilerimizin üniversite ortamını deneyimlemesi ve bilimle erken yaşta buluşması bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
Ümit Özat Sergen Yalçın'a fena salladı: İşi şova dökmüş, bu ne ya

Ünlü yorumcu bu kareyi görünce çıldırdı: İşi şova dökmüş, bu ne ya
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...