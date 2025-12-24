Özel eğitim öğrencileri BŞEÜ' de bilimle buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) düzenlenen bilim atölyesi etkinliği kapsamında, özel eğitim öğrencileri bilimle buluştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü koordinasyonunda, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliği ve Fen Fakültesi öncülüğünde gerçekleştirilen Bilim Atölyesi Proje Etkinliği kapsamında özel eğitim öğrencileri üniversiteyi ziyaret etti. Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hayvan Deneyleri Laboratuvarını gezdi. Laboratuvar ortamında yapılan uygulamalı çalışmalarda öğrenciler mikroskop kullanarak canlı organizmaları gözlemledi. Prof. Dr. Dilek Ünal rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin bilimsel meraklarını artıran öğretici bir deneyim sundu. Laboratuvar ziyaretinin ardından öğrenciler, Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü refakatinde üniversite kütüphanesini gezdi. Ziyaret sırasında öğrencilerin üniversite ortamını yakından tanımaları ve akademik yaşama dair farkındalık kazanmaları sağlandı. Rektörlük tarafından planlanan program, uyumlu ve verimli bir şekilde tamamlanırken, geziye Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Şener Yeni ile öğretmenler de eşlik etti. Etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin erken yaşta bilimle tanışmalarına ve üniversite deneyimi kazanmalarına katkı sundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemiz, toplumun her kesimi için bilimi erişilebilir kılmayı önemsiyor. Özel eğitim öğrencilerimizin üniversite ortamını deneyimlemesi ve bilimle erken yaşta buluşması bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK