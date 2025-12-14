Bursluluk sınavların, öğrencileri LGS ve üniversite sınavı stresini azaltıyor

Özel eğitim kurumlarının bursluluk sınavları bir bir açıklanırken, sınavların ne kadar önemli olduğu ise öğretmenler tarafından dile getirildi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki özel okullar, kolejler veya eğitim kampüsleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı için bursluluk sınavlarına ocak ayı itibariyle başladığını duyurdu. Aileler ise, çocuklarının bu sınavlara girmesinde bir fayda olmayacağını, zaman kaybı olduğunu düşünse de, eğitimciler tam tersini düşünüyor. Çünkü öğrencinin başka bir ilçede, başka bir sınıfta, başka öğretmen ve öğrencilerle sınava girmesinin onun ileride, LGS veya üniversite sınavı için bir tecrübe olacağını aktardı.

Yapılacak sınavlarda, öğrencilerin hem kendilerini test edeceğini, hem sınav streslerini yeneceğini, hem de başarılı olma durumunda, güzel bir ortamda kaliteli bir eğitim alma fırsatından da yararlanan bileceğini belirten Altınşehir Okulları Ortaokul Müdürü Derya Erbaş, "Bursluluk sınavları, başarıları öğrencileri motive etmek ve nitelikli eğitimden yararlanmak adına aslında öğrencilerimize sunduğumuz bir fırsattır. Bunun için biz bursluluk sınavındaki sorularımızı titizlikle hazırlıyoruz ve nitelikli eğitim adına öğrencilerimizin nitelikli eğitime ulaşmaları için gerekli desteği onlara sağlıyoruz. Öğrenciler bu sınavda bulundukları okullardan farklı bir okulda ve farklı arkadaşlarla sınava girmiş oluyorlar. Bu da onlar için gerçek bir sınav deneyimi sayılabilir. Bizim okulumuz tarafından yapılacak olan bursluluk sınavı, 4 Ocak 2026 Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak. Sabah 11 ve saat 2'de olmak üzere 2. oturumu da gerçekleştireceğiz. 4. sınıftan 11. sınıfa kadar tüm kademedeki öğrencilerimiz bu sınava girebilirler. Sorular, 1 Ocak 2026 müfredatını içeren kazanımları kapsıyor" dedi.

Ayrı iki oturumda yapılacak sınavla ilgili bilgi veren Altınşehir Okulları Lise Müdürü Tengiz Kuş ise, "Ortaokul grubunda sınavda soru sayımız 60 soru ve 75 dakika süremiz olacak. Lise grubu öğrencilerimizde ise 80 soru ve 90 dakika süresi olacak. Öğrencilerimiz sınavımızın sonuçlarını 4 Ocak'tan sonrayı takip eden hafta içerisinde, hafta içi muhtemelen çarşamba ya da perşembe günü okulumuzun internet sayfası üzerinden öğrenebileceklerdir. Sınavımız 500 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve şartnamede belirtilen kurallara göre yüzde 100 eğitim bursuna kadar öğrencilerimiz bundan faydalanabilecekler. Öğrencilerin bursluluk sınavına girmeleri, onlar için daha kaliteli, daha elit bir ortamda ve daha iyi eğitim almaları için çok önemli. Baktığımız zaman günümüzde okulların kalabalıklaşması, okulların çevrelerinin değişmesi öğrencilerin bursluluk sınavlarına yönlendirmekte. Belirlenmiş puan aralıklarında gelen bütün öğrenciler bu yüzde 100 burs oranından faydalanabilecekler. Belli bir kontenjan yok" diye konuştu. - BURSA