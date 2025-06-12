Özel Çocuklardan Babalar Günü'ne Anlamlı Sürpriz

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Ayvalık'ta Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencileri, Babalar Günü öncesinde babalarına hediye hazırlamak için galoş üreterek ve ardından adalar turu yaparak anlamlı bir kutlama gerçekleştirdi.

Ayvalık'ta özel çocuklardan babalarına anlamlı sürpriz

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencileri, Babalar Günü öncesinde hem üreterek hem de gezerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Özel Çocuklar Eğitim Evi'nin konukları, önümüzdeki Pazar günü kutlanacak olan "Babalar Günü" öncesinde babalarına sürpriz yaptılar.

Sıkı bir çalışma yaparak ürettikleri galoşlardan elde ettikleri gelirle, babalarına hediye hazırlayan, ardından da gezi teknesiyle Ayvalık adalar turu gerçekleştiren özel çocuklar, erken Babalar Günü kutlamanın keyfini çıkardı.

Özel Çocuklar Eğitim Evi'nin öğrencileri, Babalar Günü öncesinde anlamlı bir sürprize imza attı.

Kendi emekleriyle galoş üreten ve bu ürünlerden elde ettikleri gelirle babalarına hediyeler hazırlayan özel çocuklar, duygusal anlar yaşattı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Ayvalık'ın eşsiz doğasında bir adalar turuna çıkan çocuklar, deniz havası eşliğinde erken Babalar Günü'nü kutlamanın keyfini çıkardı. Hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşayan özel çocuklar, bu anlamlı günde babalarına unutulmaz bir armağan sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN SUAT SALĞIN - Yerel
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