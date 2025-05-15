Özel Bireyler Düzce'de Temsili Askerlik Töreni ile Asker Oldu

Özel Bireyler Düzce'de Temsili Askerlik Töreni ile Asker Oldu
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Düzce'de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen temsili askerlik töreninde 12 özel birey, üniforma giyerek askerlik yemini etti. Törende Vali Selçuk Aslan ve İl Jandarma Komutanı katıldı.

Düzce(İHA) – Özel bireyler, temsili askerlik uygulaması çerçevesinde Düzce Jandarma Komutanlığı'nda yapılan törenle üniforma giyip asker yemini etti. Özel bireylerin yemin töreni, ailelerini gururlandırdı.

Engelliler Haftası dolayısıyla Düzce'de 12 özel birey, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle asker oldu. Vali Selçuk Aslan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik tarafından gerçekleşen etkinlikte, 20 yaşına gelen özel bireyler önce kına gecesiyle uğurlandı. Ardından üniforma giyen özel bireyler asker oldu.

Törende konuşma yapan Vali Selçuk Aslan, Türk Milleti için askerliğin önemine vurgu yaparak, özel bireylerin askerlik yapmasına değindi. Vali Selçuk Aslan, "Bugün anlamlı bir günü hep beraber idrak ediyoruz. Aziz milletimiz de her erkek evladımızın onurla gururla ve özlemle üniformayı giyinmek gibi bir hayali vardı. Bu hayalimizde, zamanı geldiğinde görev almak üzere Peygamber ocağına teslim olmak özlenen takdir edilen teşvik edilen hayalidir. Bu hafta Engelliler Haftası. Bu hafta münasebetiyle bir süredir hükümetimizin de teşvikiyle sevgi engel tanımaz düsturundan hareketle özel bireylerinizi de asker ocağında misafir etmek, şanlı üniformayı giymek hayallerini hayata geçirmek açısından temsili askerlik törenlerine icra ediyoruz. Bugün de Düzce İl Jandarma Komutanlığı çatısı altında 12 seçkin askerimizi, asker ocağından terhis olması, şanlı üniformayı giymesi törenine hep beraber iştirak ettik. Ben tekrar sizlerle kutsal mekanda beraber kanlı Ocak'ta beraber olmanın mutluluğunu ifade ediyorum. Bugün temsili olarak şanlı üniformayı giymiş evlatlarımıza da hayırlı teskereler diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından askerlerden Oğuzkağan Sarıbaş dönem kütüğüne temsili olarak plaket çaktı, sonrasında de özel bireyler yemin etti. Yemin töreninin ardından ise özel bireyler, askerler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel birey olan Veysel Bayraktar'ın babası İlhan Bayraktar; duygularını dile getirerek şunları söyledi; "Onu böyle üniforma ile gördüm. Bu organizasyonu yapanlara herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir duyguyu yaşattıkları için herkesi Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Tabii ki Öbür çocuklarında ilk böyle bir heyecan yaşıyorum teşekkür ediyorum."

Özel birey olarak asker ocağına gelen ve asker üniforması ile yemin eden Oğuzkağan Sarıbaş ise; "iyi hissediyorum çok mutluyum. Bugün Asker oldum iyi hissediyorum. Hep böyle dik duracağız daha da dik duracağım" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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