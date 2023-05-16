Özel bireyler asker üniforması giyerek yemin etti Sinop'ta zihinsel ve bedensel engelleri nedeniyle askerlik yapamayan 31 engelli vatandaş "Temsili Askerlik Uygulaması" ile bir günlük temel askerlik eğitiminin ardından yemin töreni heyecanı yaşadı.

Özel bireyler asker üniforması giyerek yemin etti

SİNOP - Sinop'ta zihinsel ve bedensel engelleri nedeniyle askerlik yapamayan 31 engelli vatandaş "Temsili Askerlik Uygulaması" ile bir günlük temel askerlik eğitiminin ardından yemin töreni heyecanı yaşadı.

Vatandaşlara askerlik yapmanın anayasa ile sağlanan bir hak olması nedeniyle Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nda 31 özel genç için temsili yemin töreni düzenlendi. Asker üniforması giyen gençler, gördükleri 1 günlük temel eğitimin ardından büyük sevinç içinde aileleri ve komutanları huzurunda yemin etti. Törende bazı aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Engeli nedeniyle askerliğe gidemediği için üzüldüğünü dile getiren Yunus Çağlar Aktaş, asker olabileceğini öğrendiğinde çok mutlu olduğunu ve heyecanlandığını kaydetti. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yürüyebilmeyi hedeflediklerini söyleyen Aktaş, "Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını düstur edinebilmek, milletimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırabilmek için canla başla çalışabilmektir. Vatan sana canım feda diyerek atalarımızın kanlarıyla suladıkları bu topraklarda ulu bir çınar olabilmek için ben de haykırıyorum, vatan sana canım feda. Hayatın bedenimizde oluşturdukları eksiklikler, bizim için engel değil farklılıktır. Bizlere içimizdeki vatan sevgisiyle bu toprakları sulayan birer nehir olma duygusunu yaşatan komutanlarımıza teşekkür ederiz. Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde konuştu.

Askerlik kanununca silah altına alınamayan vatandaşların askerlik haklarını yerine getirmeleri amacıyla töreni düzenlediklerini belirten Sinop İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, "Askerlik, her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizler bu üniforma ile şanlı Türk bayrağımız ve silah üzerine ellerinizi koyup ebediyete kadar sadık kalacağınız askerlik yemini ettiniz, tam bir asker oldunuz. Sevgili veliler, bugün kutsal askerlik hizmetini yerine getiren evlatlarınızdaki heyecan ve gözlerindeki pırıltıyı gözlemliyor, bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bugün hayatınız boyunca hatıralardan çıkmayacak mutlu bir gün olacaktır. Evlatlarınız artık bu şerefli yuvanın bir ferdi, askeri oldular. Bu tören vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla anıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran ve protokol üyelerince künyeleri ve terhis belgeleri teslim edildi. Jandarma köpeklerinin gösterileri ve halk oyunu gösterisinin ardından protokol üyeleri, kullanılan askeri silahları ve teçhizatları inceledi.