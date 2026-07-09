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Polis ekiplerine Esila'dan destek

Polis ekiplerine Esila'dan destek
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Erzurum'da polis ekipleri, özel birey Esila Laloğlu'nu uygulama noktasında misafir etti. Esila, sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrollerine eşlik ederek büyük mutluluk yaşadı.

Erzurum'da uygulama noktasında görevli polis ekipleri, özel birey Esila Laloğlu'nu misafir etti. Polislerle birlikte sürücülere ehliyet, ruhsat ve kimlik kontrolünde eşlik eden Esila'nın yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı.

Çat Yolu uygulama noktasında polis ekipleriyle birlikte görev alan Esila Laloğlu, uygulama sırasında araçları durdurarak, sürücülerin ehliyet, ruhsat ve kimlik kontrolünün yapılmasına destek verdi. Uygulama sonunda polis ekipleri tarafından çeşitli hediyeler verilen Esila'nın mutluluğu dikkat çekti.

Emniyetten anlamlı paylaşım

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Polisleri çok seven, o güzel tebessümüyle engelleri aşan, hayata sımsıkı sarılan güzel yürekli özel kardeşimiz Esila Laloğlu, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz personellerince Çat Yolu uygulama noktamızda görev yapan polis ağabeyleri ve polis ablaları ile birlikte uygulamaya katılmış, uygulama sonunda gözlerinde parlayan o saf ışık ve 'Ben de varım' dediği o eşsiz mutluluk anı ile bizleri de çok mutlu etmiştir. Teşekkürler Esila ve kıymetli ailesi. İyi ki varsınız. Hayatın her alanında engel tanımayan bir sevgiyle yanınızdayız" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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