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Özel Adıyaman Doğa Koleji'nde Türk Dil Bayramı Etkinliği

Özel Adıyaman Doğa Koleji'nde Türk Dil Bayramı Etkinliği
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Özel Adıyaman Doğa Koleji, Türk Dil Bayramı kapsamında öğrencileri Türkçe'nin doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan öğrenciler, diline sahip çıkan bireyler olmaları için bilgilendirildi.

Özel Adıyaman Doğa Koleji'nde Türk Dil Bayramı etkinliği düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve okul idarecileri katıldı. Türkçe'nin doğru kullanımı, dildeki yabancı sözcüklerin Türkçe'sinin kullanımı konusunda öğrencileri bilinçlendirmek ve öğrencileri diline sahip çıkan bireyler olmaları noktasında yetiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

Etkinlikte Adıyaman Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Cihan Bulundu tarafından eğitim verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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