Kaymakam Bulut, yetim ve öksüz çocuklarla iftarda buluştu
Van'ın Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, Ramazan ayı dolayısıyla yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklarla bir araya gelerek iftar programı düzenledi. Kaymakam Bulut, çocukların yüzündeki tebessümün en büyük mutlulukları olduğunu belirtti.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, Ramazan ayı dolayısıyla yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Kaymakam Rahmi Bulut ve eşi Berna Bulut'un ev sahipliğinde, kurum amirlerinin de katılımıyla ilçede bulunan yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklar yararına iftar yemeği düzenlendi. Özalp Öğretmenevi'nde verilen iftar programında konuşan Kaymakam Bulut, Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminde aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, "Sevgi, şefkat ve dayanışmanın en güzel örneğini hep birlikte sergiliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın yüzlerindeki tebessüm, en büyük mutluluğumuzdur" dedi.

Program boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Bulut, her zaman onların yanında olduklarını vurguladı.

İftarın ardından çocuklara Osmanlı macunu ikram edilirken, palyaço gösterisiyle eğlenceli anlar yaşandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
