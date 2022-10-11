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Böyle şaka olmaz! En mutlu günlerini yaşayan çiftin aklı gitti

Yerel Haberler

Böyle şaka olmaz! En mutlu günlerini yaşayan çiftin aklı gitti

Kuzeninin düğünü için Sakarya'dan Trabzon'a giden vatandaş, maket pastanın içinden çıkarak gelin ve damada unutulmaz bir şaka yaptı. Gelin ve damadın neye uğradığını şaşırdığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Yusuf Kurt, kuzeni Mehmet Çolak'ın Trabzon Çarşıbaşı'ndaki düğünü için yola çıktı. Damadın kuzeni olan genç, düğünde maket pastanın içine gizlendi. Gelin ve damat en mutlu günlerinde kendileri için hazırlanan düğün pastasını yemeye hazırlanırken, genç bir anda maket pastanın içinden çıktı.

Böyle şaka olmaz! En mutlu günlerini yaşayan çiftin aklı gitti

OLAY ANI KAMERADA

Herkesi şaşırtan ve gelin ile damadın korkarak gülümsediği anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, gelin ve damadın maket pastayı kesmesi daha sonrasında Yusuf Kurt'un pastanın içinden çıkarak oynamaya başlaması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Çolak Yusuf Kurt Trabzon Sakarya Yerel Yaşam Güncel Haberler

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