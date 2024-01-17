Eskişehir'de ikili eğitim sorunu velileri isyana sürüklüyor

MELTEM KARAKAŞ

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) Eskişehir Şube kurucusu Faik Alkan, Eskişehir'de ikili eğitimin yüzde 35'ten fazla olduğunu belirterek, velilere "Bir araya gelmek zorundayız. Milli Eğitim Müdürlüğü'yle, bakanlıkla gerçekten baskı unsuru oluşturarak iletişime geçmek zorundayız. Bu okul içindeki okul uygulaması aynı zamanda ikili eğitimi artırdığı gibi okullarımızın yaklaşık olarak yüzde 35'i ikili eğitim kentimizde. Depremden boşaltılan okullarla ilgili neredeyse hiçbir çalışma maalesef göremiyoruz" çağrısını yaptı.

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) Eskişehir Şube kurucusu Faik Alkan, Eskişehir'deki ikili eğitim sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, şunları söyledi:

"VELİLER HAKLI OLARAK İSYANDA"

"Biz ÖVDER olarak uzun zamandan beri süreci takip ediyoruz. Burada temel bir sorun var tabii ki okul içindeki okul uygulaması o kadar sürdürülemez hale geldi ki velilerin haklı isyanı ortaya çıktı. Eskişehir Anadolu Lisesi'ndeki durum uzaklıktan kaynaklı bir durum. Onlar eski okullarına dönmek aynı zamanda sürecin tamamlanıp olmazsa BİLSEM içinde eğitim öğretime devam etmek istiyorlar. Diğer yandan boşaltılan okulların velileri de bize ulaşıyorlar. Örneğin Osmangazi Ortaokulu bir yıldır bir ilerleme kaydedemedi. Orada çocuklar erkenden kalkıyorlar. 7: 20'de eğitime başlıyorlar. 13: 30'da ilkokul eğitimi başlıyor. Onlar da 18: 30'a kadar eğitime devam ediyorlar. Oradaki öğrenci ve velilerin durumu gerçekten çok büyük sıkıntılara neden oluyor. Diğer tarafta Mualla Zeyrek gibi kapasitesi çok yüksek olan okulumuz var. O da Barış Öztürk'te eğitime devam ediyor. Oradan bizi arayan bir velimiz okul içindeki okul uygulaması oradaki öğrencilerimizin eğitim ortamında sağlıklı şekilde yürümesini engellediğini vurguluyor ve çocuğun okuldan uzaklaştığını söylüyor.

"OKULLARIMIZIN YAKLAŞIK YÜZDE 35'İ İKİLİ EĞİTİM KENTİMİZDE"

Biz buradan tüm velilerimize çağrı yapıyoruz; bir araya gelmek zorundayız. Milli Eğitim Müdürlüğü'yle, bakanlıkla gerçekten baskı unsuru oluşturarak iletişime geçmek zorundayız. Bizim sahadan gördüğümüz durum bu. Bu okul içindeki okul uygulaması aynı zamanda ikili eğitimi artırdığı gibi okullarımızın yaklaşık olarak yüzde 35'i ikili eğitim kentimizde. Depremden boşaltılan okullarla ilgili neredeyse hiçbir çalışma maalesef göremiyoruz. Mevcut okulların neredeyse yüzde 35'ten fazlası ikili eğitim ama okulların şöyle bir özelliği var. Bu okullar merkezi okullarımız ve öğrenci kapasitesi olarak çok yüksek okullar. Ahmet Sezer, Mualla Zeyrek, Mehmet Gedik gibi okullarımız gerçekten ikili eğitimde bunların potansiyeli yüksek olduğu için gerçekten toplamda da istatistikte yer kaplıyorlar. Bunun yansıması ne oluyor? Ahmet Sezer'den örnek alırsak birçok sınıf ve şube ortaya çıkıyor. Sayı arttıkça da orada eğitim ve öğretimin ne kadar sağlıklı olduğu tartışması gündeme geliyor. Geçen gün Sultandere'deydik biz. Velilerle görüştüğümüzde şöyle bir durum ortaya çıktı; gerçekten büyük bir plansızlık var. 2 tane Anadolu lisesi yan yana Hüseyin Erçelebi ve Fazıl Yıldırım. Karşısında bir ana okulu var. İhtiyaç olmamasına rağmen Sultandere'ye yeni bir anaokulu yapılıyor. Ciddi bir programlama sıkıntısı var. Sayı olarak Eskişehir'in toplamında bu ikili eğitim yapan okullarımızın mevcudu çok fazla."