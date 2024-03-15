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Otostopla dünya turuna çıkan İtalyan, Konya'ya ulaştı

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20 yaşındaki İtalyan fotoğrafçı ve dağcı Oliver Kaspar, otostop yaparak dünya turuna çıktıktan sonra Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı. Kaspar, Türkiye'de birçok şehri gezerken Karapınar ilçesinin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti.

Otostop yaparak dünya turuna çıkan 20 yaşındaki İtalyan Oliver Kaspar, Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı.

Otostopla 6 ay önce dünya turuna çıkan İtalyalı fotoğrafçı, dağcı Oliver Kaspar (20), Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan gibi ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye'de bir çok şehri otostopla gezen Oliver Kaspar'ın son durağı Konya'nın Karapınar ilçesi oldu. Burada ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen Oliver Kaspar, Sultan Selim Külliyesi, Acıgöl ve Meke Gölü'nü görme fırsatı buldu.

Dünyayı gezmeyi çocukken hayal ettiğini belirten Oliver Kaspar, "Otostop ile gezmenin sıkıntılı yönleri olsa da ben çok seviyorum. Kimi zaman otelde kimi zamanda çadırda kalıyorum. Yolda karşılaştığım zorluklar olsa da ilerlemekten vazgeçmedim. Çok farklı bir duygu. Otostopla yol alıyorum ve farklı kültürleri tanımaktan mutlu oluyorum. Bu otostop ile dünyada ne kadar iyi insan olduğunu da anlamış oluyorsunuz. Eğer dünyayı gezmek isteyen olursa bunu ertelememeli" dedi. Türk insanının çok yardımsever olduğunu ifade eden Kaspar, "O kadar ülke gezdim. Türkiye hem doğal güzellikleri hem de misafirperverliği ile beni kendisine hayran bıraktı. Çoğu insan ekmeğini paylaştı benimle. Türk yemekleri ise harika" diye konuştu.

Karapınar ilçesindeki molasının ardından Oliver Kaspar, otostopla Kapadokya'ya doğru hareket etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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