Haberler

Emre Akdoğan'dan hayatını kaybeden genç usta için taziye mesajı

Emre Akdoğan'dan hayatını kaybeden genç usta için taziye mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Emre Akdoğan, Aşkale'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden genç usta Abdulsamet Burul için taziye mesajı yayımladı. Akdoğan, iş güvenliği ve trafik önlemlerine dikkat çekti.

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Emre Akdoğan, yaşanan acı olayın ardından bir taziye mesajı yayımladı.

Akdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aşkale ilçemizde meydana gelen elim trafik kazasında, meslektaşımız genç usta Abdulsamet Burul'un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Alın teriyle ekmeğinin peşinde olan bir kardeşimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere, babasına, yakınlarına ve oto sanayi camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Akdoğan, benzer acıların yaşanmaması adına yol kenarında yapılan tamiratlarda iş güvenliği ve trafik önlemlerinin hayati önem taşıdığına da dikkat çekerek, tüm esnaf ve sürücüleri daha duyarlı olmaya davet etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

En büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim
Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti

Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı

Arkasına baktı ama her şey için çok geçti
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

En büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Trump 'Grönland'a ihtiyacımız var' dedi, tepkiler art arda geldi

"Rus ve Çin tehdidi var" diyen Trump o ülkeyi almakta epey kararlı