Emre Akdoğan'dan hayatını kaybeden genç usta için taziye mesajı

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Emre Akdoğan, yaşanan acı olayın ardından bir taziye mesajı yayımladı.

Akdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aşkale ilçemizde meydana gelen elim trafik kazasında, meslektaşımız genç usta Abdulsamet Burul'un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Alın teriyle ekmeğinin peşinde olan bir kardeşimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere, babasına, yakınlarına ve oto sanayi camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Akdoğan, benzer acıların yaşanmaması adına yol kenarında yapılan tamiratlarda iş güvenliği ve trafik önlemlerinin hayati önem taşıdığına da dikkat çekerek, tüm esnaf ve sürücüleri daha duyarlı olmaya davet etti. - ERZURUM