Otizmli Çocuklara Yönelik 'Benimle Oynar Mısın?' Projesi Başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hayata geçirilen "Benimle oynar mısın?" projesiyle ilgili, "Bu projeyle otizmin erken tespiti için yapacağımız tarama çalışmalarıyla 0-8 yaş aralığındaki çocuklara yönelik koruyucu çalışmalar yürüteceğiz. Bunun yanı sıra meslek personelimize sunacağımız özel bir eğitim programıyla, otizmli çocuklara ve ailelerine desteklerimizi artıracağız. Projenin ilk pilot çalışmalarını İstanbul'dan başlatıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 0-8 yaş arasındaki otistik çocukları sosyal hayata kazandırmak ve onların gelişimine katkıda bulunulması için "Benimle oynar mısın" projesi hayata geçirildi. Projenin tanıtım ve imza töreni Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Otistikler Derneği Kurulu Başkanı Nevin Eracar'ın yanı sıra davetliler katıldı.

"Otizmli çocuklara ve ailelerine desteklerimizi artıracağız"

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, her otizmli çocuğun keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Bizlere düşen görev, onların bu potansiyelini ortaya çıkaracak ortamları hazırlamaktır. Her birinin topluma tam ve etkin katılımlarını sağlamaktır. Bu anlamda bugün imzalayacağımız bu protokol birlikte atacağımız güçlü bir adımdır. "Benimle oynar mısın?" projesi evlatlarımızın dünyasına dokunmak, ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çıktığımız yolculuğun adıdır. Bu projeyle otizmin erken tespiti için yapacağımız tarama çalışmalarıyla 0-8 yaş aralığındaki çocuklara yönelik koruyucu çalışmalar yürüteceğiz. Bunun yanı sıra meslek personelimize sunacağımız özel bir eğitim programıyla, otizmli çocuklara ve ailelerine desteklerimizi artıracağız. Projenin ilk pilot çalışmalarını İstanbul'dan başlatıyoruz ve süreçte başka illerde de bu projeyi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Engelliler için eğitim, rehabilitasyon, istihdam gibi birçok alanda politikalar hayata geçirdik"

Bakanlık olarak erken tespitle otizmli çocukların sağlıklı gelişimleri için ailelere yönelik desteklerini sürdüreceklerini belirten Bakan Göktaş, "'Önce insan' diyerek dezavantajlı gruplar dahil toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engelli kardeşlerimiz için eğitim, bakım, rehabilitasyon, istihdam ve erişilebilirlik başta olmak üzere her alanda önemli politikalar hayata geçirdik. Özel gereksinim sahibi her vatandaşımıza ihtiyacı doğrultusunda destek olduk. 'Otizm Spektrumlu Bireylere Yönelik 2. Ulusal Eylem Planı' ile de desteklerimizi sürdürüyoruz. Eylem planımızla erken teşhis ve müdahale programlarını güçlendiriyoruz. Aile destek hizmetlerini yaygınlaştırıyor ve eğitim-rehabilitasyon süreçlerini geliştiriyoruz. Ayrıca, geçen yıl Afyonkarahisar ve Antalya'da "Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli" kapsamında çalışmalar başlattık. Bu yıl bu çalışmayı 16 ilimizde daha yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu model ile Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren otizmli birey ve ailesi için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendiriyoruz. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 'Benimle oynar mısın?' projesinin, otizmli ve gelişimsel risk taşıyan çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu süreçte en büyük gücümüz sevgi olacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL