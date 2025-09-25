Otizmli Bireylerin Sorunları İçin Detaylı Rapor Hazırlandı

Otizmli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri ve uygulanması gereken politika adımları ayrıntılı bir rapor hazırlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) engelli bireylerin toplumsal yaşama etkin katılımını sağlamak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Sözcüsü, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Ulusal Otizm Konfederasyonu'nun Ankara'daki ofisini ziyaret etti.

Ziyarette Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas ve Genel Başkan Yardımcısı Pervin Sabur hazır bulundu. Görüşmede konfederasyon tarafından hazırlanmış 16 sayfalık detaylı rapor Öncü'ye sunuldu. Söz konusu raporda, otizmli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri ve uygulanması gereken politika adımları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Öncü, tüm engel gruplarının ihtiyaç ve sorunlarının komisyon gündeminde ayrıntılı biçimde değerlendirileceğini belirterek, "Otizm çok özel bir durumdur. Bu konunun önemi büyüktür ve komisyon olarak gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca hazırlanan raporun, komisyon çalışmaları açısından önemli bir yol haritası olduğunu vurguladı.

Kavas ve Sabur, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilgi ve destekleri için Öncü'ye teşekkürlerini sundular. - AFYONKARAHİSAR