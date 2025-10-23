Otizmli Bireylerin Ruh Sağlığı Raporu Sağlık Bakanı'na Sunuldu

Ulusal Otizm Konfederasyonu tarafından hazırlanan 'Otizmli Bireylerin Ruh Sağlığı Hizmetlerine Erişimi ve Kriz Yönetimi Raporu' Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na sunuldu.

Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas, Genel Başkan Yardımcıları Pervin Sabur ve Şafak Kurtman, Bakan Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, konfederasyon tarafından hazırlanan 'Otizmli Bireylerin Ruh Sağlığı Hizmetlerine Erişimi ve Kriz Yönetimi Raporu' Bakan Memişoğlu'nu sunularak, otizmli bireylerin sağlık sistemine erişiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Ziyaretin ardından konuşan Kavas, "Otizmli bireylerin sağlık sistemine erişimi temel bir haktır. Bu hakkın ülke genelinde eşit ve erişilebilir biçimde uygulanabilmesi için ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR