Fethiye'de Otizm Farkındalık Günü Resim Sergisi Düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle resim sergisi düzenlendi. Sergiye Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş da katıldı.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'nde bulunan Yunus Nadi İlkokulu'nda "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle düzenlenen resim sergisi açıldı. Sergiye Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya katıldı. Öğrencilerin yaptığı resim ve afişleri inceleyen Kaymakam Ertaş, otizmin bir hastalık olmadığını farkındalık olduğunu ifade etti. - MUĞLA