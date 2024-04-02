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Fethiye'de Otizm Farkındalık Günü Resim Sergisi Düzenlendi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle resim sergisi düzenlendi. Sergiye Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş da katıldı.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'nde bulunan Yunus Nadi İlkokulu'nda "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle düzenlenen resim sergisi açıldı. Sergiye Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya katıldı. Öğrencilerin yaptığı resim ve afişleri inceleyen Kaymakam Ertaş, otizmin bir hastalık olmadığını farkındalık olduğunu ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Hakkı Ertaş Faruk Kaya Fethiye Otizm Dünya Muğla Yerel Haberler

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