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Osmanlı Hanedanından Prenses Sabiha Fazile İbrahim Hayatını Kaybetti

Osmanlı Hanedanından Prenses Sabiha Fazile İbrahim Hayatını Kaybetti
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83 yaşındaki Osmanlı hanedanı mensubu Prenses Sabiha Fazile İbrahim, İstanbul'da hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Bebek Camii'nde kılınacak ve naaşı Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

Osmanlı hanedanı mensubu 83 yaşındaki Prenses Sabiha Fazile İbrahim, İstanbul'da hayatını kaybetti.

Sultan Vahideddin'in ve son Halife Abdülmecid Efendi'nin soyundan gelen Prenses Sabiha Fazile İbrahim, geçtiğimiz Cuma sabahı İstanbul'da hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Sabiha Fazile İbrahim, yarın Bebek Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Sabiha Fazile İbrahim'in naaşı 1998'de vefat eden annesi Zehra Hanzade Sultan'ın Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabrine defnedilecek.

Sabiha Fazile Hanımsultan kimdir?

Aynı zamanda Kavalalı hanedanı mensubu bir Mısır prensesi olan Fazile Hanımsultan'ın annesi Zehra Hanzade Sultan, son Osmanlı padişahı Sultan Vahideddin'in kızlarından Rukiye Sabiha Sultan'ın kızıydı. Hanzade Sultan'ın babası ise Sultan Abdülaziz'in oğullarından son Halife Abdülmecid Efendi'nin oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi idi. Merhume hanımsultanın babası Prens Muhammed Ali İbrahim Kavalalı hanedanı mensubuydu.

Sürgün sırasında 1941'de Paris'in banliyösü Neuilly-sur-Seine'de doğan Prenses Sabiha Fazile Hanımsultan, 1957'de Irak Kralı II. Faysal ile nişanlanmış ancak evlenmelerine 2 hafta kala 14 Temmuz 1958'de düzenlenen darbeyle kralın öldürülmesi üzerine bu evlilik gerçekleşmemişti. Daha sonra 1965'te eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü'nün oğlu Hayri Ürgüplü ile evlenen hanımsultanın bu evlilikten Ali Suat ve Mehmet Selim Ürgüplü isminde iki oğlu bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aşiyan Mezarlığı Kültür Sanat istanbul 3-sayfa Osmanlı Kültür Yerel Bebek

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