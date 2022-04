Osmaniyeli Yardım Alabilmek İçin Gece Yarısına Kadar Kızılay Önünde Bekliyor. İyi Parti İl Başkanı Kılıç: "Bu İnsanlara Yapılan Bir Zulümdür"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de vatandaşlar Kızılay'dan gıda ve giysi yardımı almak için gece yarısına kadar bina önünde bekliyor. Dün gece saat 24.00'da bekleyen vatandaşları ziyaret eden İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç "İnsanlar birazcık karınlarını doyurabilmek için, şurada saatlerdir bekliyorlar, ne saati 4 gündür bekliyorlar. Burada bu insanlara yapılan zulümdür" dedi.

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç Kızılay'ın yardımını almak için vatandaşların gece 24.00'a kadar önünde beklediği il müdürlüğüne giderek şikayetleri dinledi. Sırasını kaybetmemek için bazı vatandaşların geceyi bina önünde geçirdiği öğrenildi.

"İNSANLARIMIZ BURADA MAĞDUR"

Yaşananlara tepki gösteren İYİ Partili Serhat Kılıç şöyle konuştu:

"İnsanlarımız burada mağdur, Osmaniyeli vatandaşlarımız burada mağdur. Sabah sekizden bu yana beklediklerini belirtiyorlar bize. Saat gecenin 12'si olmuş hala buradalar ve herhangi bir dağıtım söz konusu değil. Bu insanları burada görüyoruz bakın sabahın sekizinden beri burada olduklarını belirtiyorlar ve bunun 4 gündür bu şekilde sürdüğü belirtiliyor.

"BURADA BU İNSANLARA YAPILAN BİR ZULÜMDÜR"

Burada insanlar birazcık erzak yardımı alabilmek birazcık kıyafet alabilmek için bu zulmün yaşatılmaması gerekiyor. Ekonomide uçuyorduk ne oldu? Neredeyiz? Bu insanlar bunu mu hak ediyor şimdi? Saat gecenin on ikisi, gecenin on ikisinde hala bekliyorlar çocuklarıyla, eşleriyle. Kimse bu insanlara bir açıklama yapmıyor bunu mu hak ediyor bu insanlar? Siz rahat evlerinizde otururken, siz rahat saraylarınızda otururken bu insanlar bunu mu hak ediyor? Ne yaparsan yap da şu işi düzenli yap. Gerçekten çok yazık bu insanları gecenin bu vakti saat on iki ramazan ayındayız. Gecenin on ikisinde bu insanları burada bekletmenin mantığı ne? İnsanlar birazcık karınlarını doyurabilmek için, belki de bir gün iki gün karınlarını doyurabilmek için şurada saatlerdir bekliyorlar, günlerdir ne saati 4 gündür, burada bu insanlara yapılan bir zulümdür, bu bir zulümdür. Bir duyuru yapın ya bir açıklama yapın yardım olmayacağını belirtin ama yazık günah şu insanları bekletmeyin burada."