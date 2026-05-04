Osmaniyeli Bilek Güreşi Sporcularından, Türkiye Şampiyonası'ndan 4 Altın Madalya

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE)- Yalova'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Osmaniyeli sporcular 4 altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

81 ilden yüzlerce sporcunun katıldığı organizasyonda Osmaniye'yi temsil eden sporculardan Hasan Deniz, 18 yaş altı 70 kilogram kategorisinde sağ ve sol kol müsabakalarında namağlup Türkiye Şampiyonu oldu. Deniz, ayrıca büyükler 70 kilogram kategorisinde de mücadele ederek yine namağlup şekilde şampiyonluğa ulaştı. Ali Karaçete ise büyükler 75 kilogram kategorisinde güçlü rakiplerini geride bırakarak namağlup Türkiye Şampiyonu oldu.

Elde edilen sonuçlarla Osmaniye genel klasmanda Türkiye 6'ncısı olurken, iki sporcu ile kazanılan 4 altın madalya dikkat çekti. Sporcular, bu derecelerle Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

