Osmaniyeli Ayçiçeği Üreticisi: "Fiyatlar Ürün Çıkmadan Açıklanmalı, Geç Açıklanıyor Mahvoluyoruz"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniyeli üreticiler, hasadına başlanan ayçiçeğinin taban fiyatının açıklanmamasına tepki gösterdi. Üretici İbrahim Sezer, "Fiyat, ürün çıkmadan açıklanmalı. 2 ay sonra açıklanıyor biz de mahvoluyoruz, borçlar ertelendiğinde icra geliyor" derken; bir başka üretici Veli Döğüşçü ise "Fiyatlar açıklanmadı, biz ne yapacağımızı şaşırdık kaldık" ifadelerini kullandı. Bir işletme çalışanı Namık Döğüşçü ise "Ayçiçeği durdukça fire veriyor. Seriyoruz, kurutuyoruz fire veriyor. Bizim de zararımız oluyor bunda" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ayçiçeği hasadına başlayan üreticiler, tabanı fiyatı açıklanmadığı için her geçen gün zarar ettiklerini belirtti. Kadirli Cığcık köyünde çiftçilik yapan üretici İbrahim sezer, şöyle konuştu:

"Bunun girdileri pahalı, bize 15 lirayı geçkin mal oluyor. Bunu şimdi biz fiyatta bulamadık. Getirip getirip döküyoruz hiç para yok. Mazot parası yok, mazot alıyoruz 30 liraya, çiçeğe veriyoruz 6 -7 lira diyorlar, biz şaşırdık ne yapacağımızı. 3 liralık gübreyi al bu sene 15 liraya, 200 liralık zehiri 600 liraya, 6 liralık mazotu al 30 liraya, şaşırdık kardeşim traktörleri satacağız ya. Nasıl edeceğiz bu işi biz. Bize bir akıl gösterin. Ürün çıkmadan açıklanmalı. 2 ay sonra açıklanıyor bizde mahvoluyoruz, borçlar ertelendiğinde icra geliyor. Nasıl edeceğiz, içinden nasıl çıkacağız bunun?" dedi.

"BORÇLARIMIZI İSTİYORLAR VEREMİYORUZ"

Bir başka üretici Veli Döğüşçü, "Ayçiçeği üreticisiyim. Geçen sene mazot 6 lirayken şimdi 30 lirayı buldu. Ayçiçeği tohumu geçen sene 700-800 liraydı şimdi 2 bin lira oldu. Fiyatlar açıklanmadı biz ne yapacağımızı şaşırdık kaldık. Borçlarımızı istiyorlar veremiyoruz. Girdiler çok yüksek. Ayçiçeği fiyatlarının bir an önce açıklanmasını istiyorum. En az 13-15 lira olması gerek. Bundan aşağı düşerse hiç kurtarmaz. Emeklerimiz boşa gider. Biz getirdik döktük bunu ne yapacağımızı şaşırdık. Parasını da alamadıktan sonra hiçbir şeye yaramıyor, zor durumdayız" dedi.

"BEKLEDİKÇE FİRE VERİYOR"

Tarım ürünleri alımı yapan bir işletme çalışanı Namık Döğüşçü ise, "Ayçiçeği durdukça fire veriyor. Vatandaştan düştüğümüz fireden daha çok fire veriyor. Seriyoruz, kurutuyoruz fire veriyor. Bizim de zararımız oluyor bunda. Sevkiyat olmadığı sürece fan ile soğutmaya çalışıyoruz. O yüzden fiyat açıklanmadığı için durmadan hava veriyoruz. Hava ile soğutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ayçiçeği hasadı detaylar

Alım işletmesi detaylar

İbrahim Sezer

Veli Döğüşçü

Namık Döğüşçü