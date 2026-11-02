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Osmaniye Sumbas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem oldu, ilk belirlemelere göre kayıp yok

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Osmaniye Sumbas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem oldu, ilk belirlemelere göre kayıp yok Haber Videosunu İzle
Osmaniye Sumbas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem oldu, ilk belirlemelere göre kayıp yok
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AFAD verilerine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem çevre ilçelerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.58'de merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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