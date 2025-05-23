Osmaniye Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Tutuklama

Osmaniye Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Tutuklama
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Osmaniye Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Tutuklama
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Osmaniye merkezli olarak gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda, 8 milyon TL işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık olayına karışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

OSMANİYE - Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen 8 milyon TL işlem hacmine sahip siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltın alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet sitesi üzerinden yürütülen ve toplamda 8 milyon TL işlem hacmine ulaşan nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin Osmaniye merkezli olarak Bursa, Balıkesir, Mersin ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin adreslere düzenlenen baskınlarda E.S., N.S., C.E., H.A. ve Ö.Ö. isimli 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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