Osmaniye'de 'Trafik Haftası ve Jandarmayı Sevdirme' etkinliği düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ve Trafik Şube Müdürlüğü tarafından öğrenciler, 'Trafik Haftası ve Jandarmayı Sevdirme' projesi çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Komutanlıkta gerçekleşen etkinliğe Mithat Paşa İlköğretim Okulu öğrenciler katıldı. Jandarma personeli tarafından, misafir öğrenciler komutanlık içerisinde gezdirilip, köpek timinin tanıtımı yapıldı ve kısa bir gösteri sunuldu.

Ayrıca öğrenciler, jandarma motorize araçlarına binerek yakından tanıma fırsatı buldu. Sosyal Tesis Müdürlüğünce ikramda bulunulmasının sonrasında ise çocuklara dergi ve boyama kitapları hediye edildi. - OSMANİYE