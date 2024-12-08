Osmaniye'de Suriyeliler, Esed Rejiminin Düşüşünü Konvoyla Kutladı
Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından muhaliflerin Şam'a girmesiyle, Osmaniye'de yaşayan Suriyeliler sevinçlerini sokaklara taşıyarak kutlama yaptı. Araçlarla konvoy oluşturan Suriyeliler, Türkiye ve Suriye bayraklarıyla destek verdi.
Osmaniye'de yaşayan Suriyeliler, Esed rejiminin düşmesiyle birlikte konvoy yaparak sevinçlerini sokaklara taşıdı.
Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından muhaliflerin Şam'a girmesiyle birlikte, Osmaniye'de yaşayan Suriyeliler kutlamalara başladı.
Suriyeliler, Osmaniye şehir merkezi Musa Şahin Bulvarı'nda Türkiye ve Suriye bayrağı açarak araçlarla konvoy oluşturarak Esed rejiminin düşmesini kutladı. - OSMANİYE