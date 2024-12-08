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Osmaniye'de Suriyeliler, Esed Rejiminin Düşüşünü Konvoyla Kutladı

Osmaniye'de Suriyeliler, Esed Rejiminin Düşüşünü Konvoyla Kutladı
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Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından muhaliflerin Şam'a girmesiyle, Osmaniye'de yaşayan Suriyeliler sevinçlerini sokaklara taşıyarak kutlama yaptı. Araçlarla konvoy oluşturan Suriyeliler, Türkiye ve Suriye bayraklarıyla destek verdi.

Osmaniye'de yaşayan Suriyeliler, Esed rejiminin düşmesiyle birlikte konvoy yaparak sevinçlerini sokaklara taşıdı.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından muhaliflerin Şam'a girmesiyle birlikte, Osmaniye'de yaşayan Suriyeliler kutlamalara başladı.

Suriyeliler, Osmaniye şehir merkezi Musa Şahin Bulvarı'nda Türkiye ve Suriye bayrağı açarak araçlarla konvoy oluşturarak Esed rejiminin düşmesini kutladı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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