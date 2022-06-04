Osmaniye'de Saha Çalışması Yapan Murat Emir: "Yarbaşı Belediyesi Küçük Bir Belde Olmasına Karşın Ekmeği 2 TL'ye Satıyor" - Haberler

BURHAN DEMİRCİOĞLU

CHP'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında Osmaniye'de incelemelerde bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Yarbaşı Belediyesi'nin küçücük bir belediye olmasına karşın halk ekmek fabrikası kurarak ekmeği 2 TL'ye sattığını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında Osmaniye'deydi. Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Belediyesi'nin kurduğu ekmek fabrikasını gezen Emir, "Belediye Başkanımız Mustafa Kaynar çok önemli bir iş yapıyor, küçücük bir belediye olmasına rağmen Osmaniye'de olmayan bir şeyi başarmış ve halk ekmek fabrikası kurmuş bu fabrikada 2 liraya vatandaşa ekmek üretiyor ekmek satıyor. Üstelik bunu yaparken buradaki fırınları da bu işin içine ortak etmiş o fırınlarla birlikte yapıyor, onların da ticaretleri bir şekilde devam etmiş oluyor" dedi.

"BENİM BELDEMİN 1500 EKMEĞE İHTİYACI VAR AMA BİZ 4 BİN TANE ÜRETİM YAPIYORUZ"

Belediye Başkanı Mustafa Kaynar ise "4 bin nüfuslu bir beldeyiz. Osmaniye Belediyesi'nde olmayan diğer 14 belediyede de olmayan sadece küçük bir belde de 4 bin nüfuslu bir belde de biz bunu başardık. Şu anda 4 bin ekmek çıkartıyoruz. Normalde benim beldemin 1500 ekmeğe ihtiyacı var ama biz 4 bin tane üretim yapıyoruz. Şu anda Düziçi'ne, Ellek'e, Atalan'a oradaki vatandaşlarınız da faydalanıyor.

"DÜZİÇİ'NDE EKMEK 3 LİRA"

Şu anda 2 liraya ekmek satıyoruz. Normal ekmek gramajımız 210 gramdır ama bizim ekmek gramajımız 220 gram, 10 gram da fazlası vardır. Bu haliyle beraber şu an 2 liraya satıyoruz. Çarşı merkezinde Düziçi'nde ekmek 3 lira tabii ki onlarda yeniden zam yapacaklar. Ekmeğimizin de kalitesinin Düziçi'nde Osmaniye'de bir numara olduğunu da iddia ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekmek yapılırken

Murat Emir

Mustafa Kaynar

ANKA / Yerel