Osmaniye'de pedallar Gazze'ye destek için çevrildi

Osmaniye'de pedallar Gazze'ye destek için çevrildi
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Osmaniye'de pedallar Gazze'ye destek için çevrildi Osmaniye'de, sivil toplum örgütleri tarafından "Kudüs-Gazze-Mavi Marmara" destek amaçlı bisiklet turu düzenlendi.

Osmaniye'de pedallar Gazze'ye destek için çevrildi

OSMANİYE - Osmaniye'de, sivil toplum örgütleri tarafından "Kudüs-Gazze-Mavi Marmara" destek amaçlı bisiklet turu düzenlendi.

Osmaniye Necmettin Erbakan Kız İmam Hatip Lisesi önünde bisikletleriyle toplanan vatandaşlar, sloganlar atarak Millet Bahçesi'nde bulunan Cebelibereket Cami içerisinde kurulan Mescid-i Aksa maketinin önüne kadar pedal çevirdi.

İsrail Gazze'de 601 gündür sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler, okullar ve çadırlar bombalanıyor diyen sivil toplum örgütleri temsilcisi Muhammet Talha Kakıs, "İşgalci İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım suçu işliyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu zamana çocuklar ve kadınlar olmak üzere 60 bine yakın kardeşimiz şehit olurken, 125 bine yakın kardeşimiz yaralandı. Dünya Sağlık Örgütünün açıklamasına göre Gazze'deki açlık ve kıtlık bir felaket düzeyine ulaştı. Sınır kapılarından Gazze'ye insani yardım geçişleri İsrail tarafından engelleniyor. Buna rağmen Gazzeli kardeşlerimiz, haklı davalarından asla vazgeçmeden zalimlere karşı verdiği izzetli mücadelelerini sürdürüyorlar. Gazze'de bütün bunlar olurken bizler üç farklı duyguyu yaşıyoruz. Öfke, Mahcubiyet ve Çaresizlik ancak, her ne olursa olsun, kaç kişi kalırsak kalalım bizler Gazze'yi konuşmaya, gündem etmeye devam edeceğiz Bizler ne Srebrenitsa'yı ne Gazze'yi ne Doğu Türkistan'ı ne Arakan'ı ne diğer mazlum coğrafyaları ne de Mavi Marmara'da yaşananları unutmayacağız." Dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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