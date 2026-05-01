Düziçi'nde 'Maarifin Kalbinde Çocuk' Etkinlikleri Kapsamında Bayrak Sergisi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eğitim veren Vali Celalettin Cerrah Anaokulu tarafından, "Maarifin Kalbinde Çocuk" etkinlikleri kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla bayrak sergisi düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere bayrak ve vatan sevgisini aşılamak amacıyla hazırlanan Türk bayrakları sergilendi. Minik öğrencilerin el emeğiyle ortaya koyduğu çalışmalar, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Etkinlikte, milli ve manevi değerlerin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekilirken, öğrencilerin hem eğlendiği hem de öğrenerek vakit geçirdiği gözlendi.

Çocukların kalbinde bayrak temasıyla yola çıkıp böyle bir sergi açtıklarını söyleyen Öğretmen Hüseyin Kılın, "Her yıl 23 Nisan'da bir haftaya yayılan bir program düzenliyoruz. Bu program kapsamında çocuklarımızın da keyif alacağı etkinliklerle dolu bir haftayı tamamlıyoruz. Bu yıl ise özellikle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle programımıza farklı bir anlam katmak istedik. İlçemizde de bir şehidimiz bulunuyor, Adnan Göktürk Yeşil'in anısını yaşatmak ve ona vurgu yapmak amacıyla velilerimizi ve öğrencilerimizi de sürece dahil ederek bir bayrak sergisi düzenledik. Bakanlığımızın "Maarifin Kalbinde Çocuk" temasıyla yola çıkarak, çocuklarımızın kalbinde bayrak sevgisini yerleştirmeyi amaçladık. Bu doğrultuda velilerimiz ve öğrencilerimizin birlikte hazırladığı çalışmalar sergide yer aldı. Katılımcıların emeğiyle ortaya çıkan eserler, büyük bir ilgi ve anlamla sergilendi" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı