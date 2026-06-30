Osmaniye'de kulağından boynuz çıkan keçi ilgi odağı oldu

Osmaniye'de ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan 24 yaşındaki Efe Gönül'ün satın aldığı keçide fark ettiği üçüncü boynuz görenleri şaşırttı. Keçinin kulağından çıkan boynuz, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gördü.

Osmaniye'nin Dumlupınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Efe Gönül, üretim amacıyla satın aldığı keçiyi kontrol ettiği esnada sıra dışı bir durumla karşılaştı. İlk etapta boynuzun başka bir keçiyle mücadele sırasında takıldığını düşünen Gönül, yaptığı kontrolde boynuzun kulağın içinden doğal olarak çıktığını fark etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Paylaşımın ardından farklı illerden çok sayıda satın alma teklifi aldıklarını söyleyen Gönül, keçi için uçuk rakamlar talep etmediğini belirterek, "Değeri neyse ona satacağım" dedi.

"Daha önce 4 boynuzlu, 5 boynuzlu hayvanlar gördük ama ilk defa kulağından boynuz çıkan bir keçiyle karşılaştım" diyen Efe Gönül, "Biz orijinal Yörüğüz, bize Aydınlı derler. Normalde bu işi üretim amaçlı yapıyorum. Bu meslek bize babadan, anneden, dayıdan ve emmiden kalan bir meslek. Ben de 24 yaşındayım ve üzerime düşen görevi yerine getirerek bu işi devam ettirmeye çalışıyorum. Ara sıra dışarıdan alım yapıyorum, nesil kırıyorum ya da beğenmediğim hayvanları sürüden çıkarıyorum. Geçen gece de bir alım yaptım. O gün farkına varmadım. Ertesi gün baktığımda, acaba dövüştüler mi, birinin boynuzu mu takıldı diye düşündüm. Keçiyi elime alıp boynuzunu kontrol ettiğimde sabit olduğunu gördüm ve gerçekten şaşırdım. Daha önce 4 boynuzlu, 5 boynuzlu hayvanlar gördük ama ilk defa kulağından boynuz çıkan bir keçiyle karşılaştım. Kendimi bildim bileli bu işin içindeyim. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Gerçekten beni de şaşırttı" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada paylaşılınca farklı illerden teklif geldi

Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra keçinin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Gönül, "irçok kişi yapay zeka ürünü olduğunu ya da görüntünün gerçek olmadığını düşündü. Ancak gördüğünüz gibi keçinin kulağındaki boynuz tamamen gerçek. Ben bunu Allah'ın bir hikmeti olarak görüyorum. Keçi için teklifler de aldık. Gaziantep'ten bir kişi 20 bin TL teklif etti. Osmaniye'den değerli bir esnaf da aynı şekilde aynı fiyatı verdi. Gözümüz çok yükseklerde değil. Her şeyin bir değeri var. Böyle bir hayvan bulduk diye de kendimizi üstün görmüyoruz. Talip olan olursa satmayı düşünüyoruz. 30-40 ya da 50-60 bin TL gibi rakamlar istemiyoruz. Keçimizi 27-28 bin TL civarında satmayı düşünüyoruz. Zaten keçimiz genç. Herhangi bir sağlık sorunu da yok. Günlük yaklaşık 2 kilo süt veriyor. İsteyen sütü için, isteyen eti için, isteyen de farklılığı nedeniyle beslemek için alabilir. Talip olan olursa değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı