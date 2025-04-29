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Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Tanker Bariyerlere Çarptı

Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Tanker Bariyerlere Çarptı
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Osmaniye'de, İskenderun'dan Gaziantep'e mazot taşıyan tanker, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve yol kısa sürede trafiğe açıldı.

Osmaniye'de kontrolden çıkan tanker bariyerlere çarptı

OSMANİYE - Osmaniye'de kontrolden çıkan tanker bariyerlere çarparak durdu.

Kaza, Bahçe İlçesi Kaman Ağzı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskenderun'dan Gaziantep'e mazot taşıyan Hacı K. idaresindeki 73 SG 750 plakalı Mercedes marka tanker, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak yol kısa sürede tekrar trafiğe açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZİHAN TÜRK - Yerel
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