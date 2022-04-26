Osmaniye'de Kızılay'ın Kıyafet Yardımı Yaptığı Deponun Önünde Kuyruk Oluştu

OSMANİYE (ANKA) - BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kızılay'ın Osmaniye'de kıyafet yardımı yaptığı depo önünde uzun kuyruklar oluştu. Çıkan izdihamın ardından Kızılay Osmaniye Şubesi yetkilileri, dağıtımın ertelendiğini açıkladı.

Kızılay, Osmaniye'de, vatandaşlara kıyafet yardımı yaptı. Vatandaşlar, öğlen saatlerinde Alibeyli Mahallesi Şehit Mehmet Tatlı Sokak üzerinde bulunan Kızılay deposu üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Öğle arasının ardından Kızılay'da görevli personelin gelmediğini iddia eden vatandaşlar, buna tepki gösterdi.

Vatandaşlar depo önüne gelen yetkililere tepki gösterirken Kızılay Osmaniye Şubesi yetkilileri, "Sabah 7'den öğlen saatlerine yardım yapacağımızın bilgisini verdiğimiz vatandaşlara yardım sahiplerinin ulaştırdığı bayram hediyelerini gönüllülerimiz aracılığıyla teslim ettik. Şubemizde bu tarz organizasyonlarda görev alanlar gönüllülük esasıyla çalışıyor. Yeterince gönüllümüz olsa bile şu an bu kargaşada sağlıklı yardım yapma şansımız yok. Sorun bilgi verdiğimiz vatandaşın yanında 3-4 kişi ile gelmesi. Yeterince kıyafet var, sorun yok sadece vatandaşların biraz sabırlı olması lazım" dedi.

Esnaf Ahmet Çıldır ise, "Bu kalabalıktan dolayı müşterilerim gelmiyor, sonra geliriz diyor gidiyorlar, bir daha da gelmiyorlar. Şu saat oldu daha dükkanıma uğrayan kimse olmadı. Bugün dükkanıma uğrayan kimse olmadı. Dün de böyleydi bugün de böyle ve ben çok mağdurum. Başka çarem kalmadı kapatacağım yani. Burada boşu boşuna beklemenin bir anlamı yok. İnsanlar da mağdur bu insanlara da yazık" dedi.