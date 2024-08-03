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Osmaniye'de Kapalı Alanda Yetiştirilen Güller Hasat Edildi

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Osmaniye Değirmenocağı köyünde bulunan Rahime Hatun Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet eden Vali Yılmaz, daha sonra Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şükriye Erdoğan ve kadınlarla birlikte gül serasında incelemelerde bulunup gül hasadı yaptı. Kadına şiddetin ne kültürümüzde, ne kutsal dinimizde yeri yok diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 'Kahve Bizden, Sohbet Sizden projemiz çerçevesinde bugün ben de sizlerle bir arada olmak istedim. Bu proje, kadına şiddetin önlenmesi anlamında yapılan bir mücadele. Kadına şiddeti kesinlikle reddediyoruz, ne bizim kültürümüzde böyle bir şey var ne kutsal dinimizde böyle bir durum var. Dolayısıyla şiddeti kesinlikle reddediyoruz, bu şiddetin olmaması için de bilinçlenme, farkındalık, gereken eğitimlerin verilmesi anlamında bu mücadeleyi ne kadar etkin kılabilirsek o şekilde mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yapmamız gerekiyor' diye konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye'de kapalı alanda yetiştirilen güller hasat edildi.

Osmaniye Değirmenocağı köyünde bulunan Rahime Hatun Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet eden Vali Yılmaz, daha sonra Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şükriye Erdoğan ve kadınlarla birlikte gül serasında incelemelerde bulunup gül hasadı yaptı.

Kadına şiddetin ne kültürümüzde, ne kutsal dinimizde yeri yok diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Kahve Bizden, Sohbet Sizden projemiz çerçevesinde bugün ben de sizlerle bir arada olmak istedim. Bu proje, kadına şiddetin önlenmesi anlamında yapılan bir mücadele. Kadına şiddeti kesinlikle reddediyoruz, ne bizim kültürümüzde böyle bir şey var ne kutsal dinimizde böyle bir durum var. Dolayısıyla şiddeti kesinlikle reddediyoruz, bu şiddetin olmaması için de bilinçlenme, farkındalık, gereken eğitimlerin verilmesi anlamında bu mücadeleyi ne kadar etkin kılabilirsek o şekilde mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yapmamız gerekiyor" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erdinç Yılmaz Rahime Hatun Osmaniye Kadın Yerel Güncel Haberler

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