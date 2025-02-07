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Osmaniye'de İstihdam İçin Üniversite ve İŞKUR Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Osmaniye'de İstihdam İçin Üniversite ve İŞKUR Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu ile Korkut Ata Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü, öğrencilere kariyer fırsatları sunmayı ve iş gücü piyasasına daha donanımlı katılımlarını sağlamayı amaçlıyor. Protokol kapsamında, kariyer rehberliği, eğitim programları ve mesleki deneyim kazanımına yönelik çalışmalara yer verilecek.

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu ile Korkut Ata Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.

Üniversite ile Osmaniye İl Müdürlüğu ( İşkur ) arasında, istihdamı artırmak ve öğrencilere kariyer fırsatları sunmak amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Gerçekleştirilen iş birliği protokolü ile öğrencilerin iş gücü piyasasına daha donanımlı ve hazırlıklı bir şekilde katılım sağlaması amaçlanıyor. Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ile Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürü Hacı Akkoyunlu'nun imzaladığı protokol kapsamında, öğrencilerin iş hayatına katılımları sağlanacak, kariyer planlamalarına destek verilecek ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları düzenlenecek. Üniversite öğrencileri, mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerinde daha bilinçli ve donanımlı hale gelecek. Düzenlenecek seminerler, atölye çalışmaları ve eğitim programlarıyla öğrencilere kariyer rehberliği sağlanacak. Ayrıca iş birliği protokolü hakkında görüşlerini belirten İl Müdürü Hacı Akkoyunlu projenin detayları hakkında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Turgay Uzun'a bilgi aktarımında bulunarak projenin detaylarını anlattı ve " İŞKUR Gençlik Programı ile öğrencilerin iş hayatına katılım sağlayabileceği, mesleki deneyim kazanabilecek, aynı zamanda öğrencilere geçici gelir desteği ile sağlanmış olabileceğini dile getirdi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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