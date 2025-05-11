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Osmaniye'de huzurevinde kalan annelerin günü kutlandı

Osmaniye'de huzurevinde kalan annelerin günü kutlandı
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Osmaniye'de Anneler Günü nedeniyle huzurevinde program düzenlendi.

Osmaniye'de Anneler Günü nedeniyle huzurevinde program düzenlendi.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Özden Huzurevi'nde düzenlenen programda huzurevinde kalan annelerle biraraya gelen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, annelere çiçek ve hediyeler takdim etti. "Bugün şefkatin, sevginin, fedakarlığın en büyük örneği olan kahraman annelerin günü" diyen Vali Yılmaz, "Bugün 11 Mayıs Anneler Günü. Şefkatin, sevginin, fedakarlığın en büyük, en güzelini bizlere yaşatan kahraman annelerimiz. Başta kahraman şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Vatan için bayrak için millet için devlet için çok büyük hizmetleri var. Bu vatan için evlatlar yetiştirdiler. 'Eğer vatana düşman ayak basacaksa şehit ol' dediler. Şehit olunca da 'Vatan sağolsun' dediler. Böyle fedakar anneler. Biz bu annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyoruz. Sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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