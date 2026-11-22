Osmaniye'de gelin arabalarının arka camlarını süsleyen romantik ve duygusal sözlerin yerini sosyal medyada viral olan ifadeler aldı. Son dönemde "Lü lü lü" ve "Duktur yok mu duktur, adam evleniyor" gibi sözler gelin arabalarının arka camlarını süslemeye başladı.

Düğünlerin vazgeçilmezi olan gelin arabalarının arka cam yazıları da sosyal medyanın etkisiyle değişime uğradı. Eskiden romantik, duygusal ve evliliğe dair esprili sözlerin yer aldığı gelin arabalarında, günümüzde sosyal medyada viral olan ifadeler tercih ediliyor. Osmaniye'de 10 yıldır çiçekçilik ve gelin arabası süsleme işiyle uğraşan 27 yaşındaki Hasan Güneş, çiftlerin tercihlerinin sosyal medya akımlarına göre şekillendiğini söyledi. Güneş, "Eskiden gelin arabalarının arkasına romantik, duygusal yazılar ya da 'Anamın ilk gelini' gibi sözler yazardık. Şimdi ise sosyal medyada ne viral olduysa o sözleri yazıyoruz" dedi.

"Sosyal medyada ne popüler olduysa artık gelin arabasının camında da var" diyen çiçekçi Hasan Güneş, "10 yıldır çiçekçilikle uğraşıyoruz. Bu mesleğin içinden geliyoruz. Eskiden gelin arabası süslemelerinde vatandaşlar daha çok romantik sözler, aşk sözleri veya 'Anamın ilk gelini' gibi yazıları tercih ederlerdi. Hatta aracın ön tarafına yapay bebek koymamızı isterlerdi. Ancak son dönemlerde sosyal medyada gündem olan sözleri yazdırmak istiyorlar. Mesela son zamanlarda popüler olan 'Lü lü lü' gibi sözler oldukça rağbet görüyor. Son yaptığımız gelin arabası süslemelerinde de çiftlerimiz genellikle sosyal medyada gündem olan, daha komik ve esprili sözleri tercih ediyor. Bu tarz yazılar insanların daha çok dikkatini çekiyor. Sosyal medyada yayımlanan videoların da etkisiyle çiftler arasında bu sözler oldukça popüler hale geldi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı