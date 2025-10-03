Osmaniye'de Filistin'e Destek Gösterisi

Osmaniye'de Cuma namazı sonrası toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, Sumud Filosu ve Gazze halkına destek açıklamasında bulundu, dualar etti.

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan Nuri Çomu Camii önünde Cuma namazının ardından bir araya gelen STK temsilcileri ile vatandaşlar, Filistin'in Gazze kentinde İsrail'in zulmü altında olan sivil Filistin halkı için dua etti. Basın açıklaması ile İsrail'e tepki gösteren STK temsilcileri, Filistin'e yönelik saldırıların bir an önce durması ve insani yardım koridorunun açılması gerektiğini belirtti.

Sumud'un ve ondan önceki filoların sesini duyan tüm devletleri, STK'ları, üniversiteleri ve vicdan sahibi bireyleri dayanışmaya çağırıyoruz diyen gönüllü Serhat Satıcı, "Onlarca yıldır süregelen işgalin, ablukaların ve katliamların en ağır bedelini ödemektedir. Son günlerde artan saldırılar, Gazze'deki açlık, kıtlık ve sağlık krizini daha da derinleştirmiş; masum siviller için yaşamı imkansız hale getirmiştir. Uluslararası hukuk açıkça sivillerin korunmasını emreder. Ama ne yazık ki bu ilke defalarca ihlal İnsanlığın ortak vicdanı tarihin en ağır sınavlarından birini vermektedir. Bizler, kimden gelirse gelsin sivillere yönelik saldırıları reddediyoruz. Bugün özellikle hatırlatmamız gereken, yıllardır süregelen ablukaya meydan okuyan direniş zinciridir. 2010'da Mavi Marmara, Gazze'ye ulaşamasa da tüm dünyada vicdanları harekete geçirmiş ve İsrail ablukasının zulmünü ifşa etmiştir. Ardından gelen Madline ve Hanzala girişimleri, kararlılığın ve umudun tükenmediğini gösterdi. ve nihayet, Sumud Filosu bu zincirin en son halkası olarak insanlığa yeni bir umut ışığı olmuştur. Her biri bir öncekinden ilham aldı; her biri direnişin meşalesini bir sonraki kuşağa devretti" diye konuştu. - OSMANİYE