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Fildişi Sahilli gençler düğününde halay ve yöresel oyunlarla ilgi odağı oldu

Fildişi Sahilli gençler düğününde halay ve yöresel oyunlarla ilgi odağı oldu
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen bir düğünde, Fildişi Sahili'nden gelen gençler yöresel oyunlara eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu. Gecede hem Türk hem Fildişi Sahili müzikleri eşliğinde halay çekildi, kültürler buluştu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen bir düğün töreni, Fildişi Sahili'nden gelen gençlerin yöresel oyunlara eşlik etmesiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Osmaniye Düziçi ilçesinde yaşayan Düziçi Kız Meslek Lisesi Müdürü Adem Yakar'ın oğlu Burak Yakar'ın düğününe, ilçe protokolü, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Düğüne damadın üniversiteden Fildişi Sahilli arkadaşlarının katılması geceye farklı bir renk kattı. Yerel sanatçı Yaşar Türkoğlu'nun seslendirdiği hareketli türküler eşliğinde piste çıkan yabancı uyruklu gençler, kısa sürede yöresel oyunlara uyum sağladı. Davetlilerle birlikte halay çekip yöresel oyunlar oynayan Fildişi Sahilli gençlerin performansı, salondakiler tarafından ilgiyle izlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise bu kez Fildişi Sahili'ne özgü müzikler çalındı. Kendi ülkelerine ait ezgiler eşliğinde sahneye çıkan gençler, damat ve salondaki davetlilerle birlikte oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Farklı kültürlerin aynı pistte buluştuğu anlar davetlilerden büyük alkış alırken, cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi.

Kültürlerin buluştuğu düğün, hem Yakar ailesi hem de davetliler için unutulmaz anlara sahne oldu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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