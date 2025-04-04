Osmaniye'de Depremzedeye Yaptırılan Evde Tavan Çöktü, İddialar Ortaya Atıldı

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye'de depremde evi yıkılan Zübeyde Can'ın çocukları tarafından yaptırılan yeni yuvasının tavanı üzerine çöktü. Hayallerle kavuştuğu evinin tavanı çöken Can, deprem korkusunu yeniden yaşadığını söyledi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde yaşayan 70 yaşındaki Zübeyde Can'ın yaşadığı ev 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak ekiplerce yıkıldı. Evi yıkıldıktan sonra konteynerde yaşayan Zübeyde Can'ın çocukları annelerinin rahat etmesi için yaklaşık 6 ay önce yıkılan evlerinin arsasına 1+1 ev yaptırdı. Başını sokacak bir yuvası olduğu için mutlu olan Zübeyde Can, akşam saatlerinde evde oturduğu sırada yeni yaptırdığı evin tavanı üzerine çöktü. Mutluluğu yarım kalan yaşlı kadının çocukları evi yapan ustadan davacı olacaklarını söyledi.

"Seviniyordum şimdi tavan üzerime çöktü, dünyam yıkıldı"

Depremde evinin yıkıldığını, ardından konteynerde yaşadığını ve evlatlarının kendisine ev yaptırdığını ifade eden Zübeyde Can, "Yemeğimi yaptım tespih çekiyordum çekyatın üstünde gürültüyle üstüme çöktü ne yapacağımı şaşırdım. Telefon yere düştü. Telefonu aldım oğlumu aradım tavan çöktü oğlum gel dedim. Oğlum geldi. Hastaneye gittik. Tansiyonum yükselmiş düşüremediler, şekerim 500 çıkmış. Depremde yaşamıştım, korktum içim titredi. Yenice rahata kavuşmuştum seviniyordum evimin içine geldik diye. Konteynerde yağmur yağdı ıslandım perişan oldum. Seviniyordum şimdi tavan üzerime çöktü, dünyam yıkıldı benim. İyi ki altında kalıp ölmedim" diye konuştu.

"Anneme bir şey olsaydı bunun vebalini kim verecekti"

Depremde yıkılan evlerinin yerine annelerinin yaşaması için ev yaptırdıklarını dile getiren Mustafa Can, "Kahramanmaraş depremlerinde dolayı annemin evi yıkılmıştı. Devlet de anneme konteyner vermişti. Kardeşler arasında beraber olup bu evi anneme yaptırdık. Sağlıklı bir inşaat yapmamışlar. Akşam saatlerinde çatısı yıkılmış. Annem beni aradı geldim, evi bu halde buldum. Anneme bir şey olsaydı veya gece olmuş olsaydı bunun vebalini kim verecekti. Hastaneye götürdük annemi 4 saat gözetim altında kaldı. Şekeri ve tansiyonu yükselmişti ağrı kesici verildi. Bu inşaatı yeni yaptırmıştık. Yaklaşık 6 ay oldu. İnşaatı yapan ustalar baştan savma bir iş yapmış. Ustaya ulaştık bize 'istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz' dedi" şeklinde konuştu. - OSMANİYE