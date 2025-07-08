Osmaniye'de Depremzedelere 89 Yeni Ev Teslim Edildi

Osmaniye'de depremzedeler için yapımı tamamlanan 89 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. Anahtarlarını alan hak sahipleri, uzun süredir bekledikleri yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Bahçe Köyü'nde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek için inşa edilen 89 köy evinin anahtar teslimi yapıldı. Anahtarlarını alan hak sahipleri, yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşarken, yapılan evlerin deprem dayanıklılığı ve villa tarzı mimarisi yüzleri güldürdü.

Hak sahiplerinden Süleyman Poyrazoğlu "Devletten Allah razı olsun. 75 yaşındayım bu kadar depremler oldu hiçbir zaman için bu millete bu kadar önem verilmedi. Bir zamanlar yine deprem oldu. Millete 17 bin lira para verdiler, alın evinizi yaptırın dediler. Hiç karışmadılar ama Allah razı olsun devletimiz kişi başına bak bunu söylemek istemiyorum da kişi başına 7 buçuk milyon bugüne kadar para ödedi devletimiz. Allah razı olsun bundan iyi devlet olmaz daha gelmemiştir. Bu döneme kadar böyle bir yönetim gelmemiştir Türkiye'ye" diye konuştu.

'Devletimiz deprem sonrası kimseyi mağdur etmedi'

"Devletimiz deprem sonrası kimseyi mağdur etmedi" diyen Sündüz Poyraz da, "Çok zor zamanlar geçirdik. Çok şükür hayattalar ama devletimiz dün ve bugün evlerimizi teslim etti. Yani babamın evini teslim etti. Annemle babamın yaşlılar. Konteynerde kalmak çok zordu ama evimiz gerçekten dört dörtlük. Çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen devletimize, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Köyümüzde çok güzel 89 tane ev var. Kimseyi mağdur etmediler, ellerinden geleni yaptılar. Babamın söylediği gibi ekonomik olarak çok destek oldular ve depreme dayanıklı, son derece lüks, villa tipinde çok güzel evler yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" dedi.

Nur Cennet Ünaldı ise, "Deprem konutu babamıza çıktı bizler de babamızın evini temizlemeye geldik. Bahçe köyünde insanlara çekilişle anahtarları teslim edildi. Bütün köy halkı çok mutlular, çok heyecanlılar. Gerçekten zor günler geçirdik. Dışarıda kaldık. Araçlarda kaldık. Sonra konteynerler verdi sağ olsun devletimiz. Konteynerlerde ikamet ettik ama en sonunda sağ olsun sabrettik. Devletimiz de elinden gelen çabayı göstererek bu villa tipi evi bize verdi. Gayet güzel içerisi biz de kızlar olarak temizliğini yapıp yerleştireceğiz inşallah kendilerini. Hayırlı uğurlu olsun tüm bahçe köyüne diyorum" diye konuştu.

Yapılan deprem konutları villa gibi dayanıklı

Evlerin çok dayanıklı olduğunu söyleyen Halil İbrahim Poyraz, "Evimizden memnunuz villa tipinde ferah, çok güzel. Yapan ve yaptırandan Allah razı olsun. Sağlamlığı konusunda güvenilir bir ev çünkü gözümüzün önünde demir döşendi. 18 ton 20 ton demir döşendi bir eve o yüzden hiç korkusuz kalabiliriz. Daha önce evim Adana depreminden zarar gördü. Bu depremde ağır hasarlı çıktı. Şu an kendi imkanlarımla konteyner aldım. Konteynerde kalıyordum, temizlik bittikten sonra da evimize taşınacağız" dedi. - OSMANİYE