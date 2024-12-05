Üye Girişi
Haberler
Konum paylaşan esnafa ücret mi geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi

 Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

Esad'ın hamlesi sınırımızdaki savaşı daha da kanlı hale getirecek

 TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre kamu çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

Soylu'dan veda açıklaması

Osmaniye'de Depremzedelere 14 Yeni Köy Evi Teslim Edildi

Osmaniye'de Depremzedelere 14 Yeni Köy Evi Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Issızca köyünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen 14 yeni köy evinin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, tasarlanan konutların depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Osmaniye'nin Issızca köyünde yapımı tamamlanan 14 köy evinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Issızca Köyü'nde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına inşa edilen 14 köy evinin anahtar teslimi yapıldı. Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen köy evlerinin anahtar teslim programına katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Vatandaşlarımızı mutlu ve huzurlu görmek bizim en büyük mutluluğumuz diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Merkeze bağlı Issızca Köyümüzde 14 köy konutumuz tamamlandı, anahtar teslimini yaptık. Kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını, huzur ve sağlık içinde oturmalarını diliyoruz. Konutlarımız gerçekten çok güzel, hemşerilerimiz çok memnun. Güle güle otursunlar. Vatandaşlarımızı mutlu huzurlu görmek bizim en büyük mutluluğumuz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
img

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
img

Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları... Resmi Gazete bugün (5 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! ATV CANLI İZLE 5 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.